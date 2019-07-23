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Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС

Его зовут Борис: стало известно имя нового премьера Великобратинии

© Sputnik / Алекс Макнотон
Политика
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Бывший министр иностранных дел, бывший до этого и мэром Лондона займет кресло, покинутое Терезой Мэй.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран Борис Джонсон, объявил во вторник правящий комитет партии.

Борис Джонсон
© REUTERS / Peter Nicholls
Гонка за пост лидера тори: еще один кандидат выбыл, впереди - Борис Джонсон

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

В среду Джонсон станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится в среду, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Новый лидер британской Консервативной Борис Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов, объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября.

Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

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