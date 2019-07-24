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Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии

Мэй рада передать Джонсону "обязательство выполнить волю народа"

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Политика
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Уходящая с поста главы правительства Тереза Мэй сказала об "эстафетной палочке" во время последней в карьере сессии ответов на вопросы парламентариев.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которой осталось всего несколько часов на этом посту, заявила, что рада передать полномочия экс-главе МИД Борису Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из ЕС.

"Я рада отдать правление новому лидеру Консервативной партии и будущему премьеру, который работал в моем кабинете министров, и который, будучи консерватором и следуя обязательствам в соответствии с манифестом Консервативной партии, предан задаче выполнить волю народа, выраженную в 2016 году", - сказала Мэй во время последней в карьере премьера сессии ответов на вопросы парламентариев.

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Ее коллеги по парламенту, включая лидера оппозиции Джереми Корбина, не избегая критики в адрес уходящего премьера, отмечают ее чувство долга и преданность своей работе.

Мэй, в свою очередь, отметила, что после аудиенции у королевы Елизаветы Второй продолжит служить стране "как обычный парламентарий, представляющий округ Мэйденхед".

В среду днем Джонсон станет премьером страны.

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