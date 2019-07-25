Омбудсмен: Россия и Украина договорились о возвращении моряков

В настоящее время российская и украинская стороны оформляются последние документы для возвращения моряков.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута. Об этом заявила журналистам омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Она уточнила, что сейчас российская и украинская стороны оформляются последние документы.

Напомним, украинские моряки были задержаны российскими правоохранителями утром 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины вторглись на территорию РФ в акватории Черного моря.

"Уже достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков. Оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", — цитирует Денисову РИА Новости.

В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России в Черном море. Военные суда не стали останавливаться на законные требования Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов смогли задержать украинские корабли.

Позже в отношении украинских военнослужащих возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

«Запросы по остановке игнорировал сознательно»: сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих с задержанных кораблей pic.twitter.com/enmikcrGJ7 — RT на русском (@RT_russian) November 26, 2018

​Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой "вернуть детей родителям". Вопрос о моряках поднимался во время телефонного разговора глав государств, который состоялся 11 июля.

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