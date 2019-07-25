09:29 25 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.53
  • RUB0.28
  • RON4.14
  • UAH0.69
Поиск
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы

Омбудсмен: Россия и Украина договорились о возвращении моряков

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
Получить короткую ссылку
38 0 0

В настоящее время российская и украинская стороны оформляются последние документы для возвращения моряков.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута. Об этом заявила журналистам омбудсмен Украины Людмила Денисова. 

Она уточнила, что сейчас российская и украинская стороны оформляются последние документы. 

Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Путин: провокация в Черном море была рассчитана на обострение конфликта

Напомним, украинские моряки были задержаны российскими правоохранителями утром 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины вторглись на территорию РФ в акватории Черного моря.

"Уже достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков. Оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", — цитирует Денисову РИА Новости.

В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России в Черном море. Военные суда не стали останавливаться на законные требования Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов смогли задержать украинские корабли.

Позже в отношении украинских военнослужащих возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

​Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой "вернуть детей родителям". Вопрос о моряках поднимался во время телефонного разговора глав государств, который состоялся 11 июля.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Кишиневцам будет, где отдохнуть: в столице оборудуют новое место
Где еще отдохнуть кишиневцам: в столице оборудуют новую зеленую зону – видео
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться