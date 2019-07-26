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Пресс-конференция в центральной избирательной комиссии Украины

Обнародованы итоговые данные по выборам в украинскую Раду

© Sputnik / Stringer
Политика
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В парламент соседней страны вошли депутаты от 5 партий

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%. Об этом свидетельствуют итоги обработки Центральной избирательной комиссией страны 100% протоколов, передает РИА Новости

Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© Sputnik / Стрингер
Выборы на Украине: движение ради движения

 На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%.

Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).

Прочие политические объединения не преодолели планку в пять процентов.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

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