Шойгу и Войку обсуждают военно-техническое сотрудничество двух стран

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Министры обороны России и Молдовы Сергей Шойгу и Павел Войку на переговорах в Москве в пятницу обсудят вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
"Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное - на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере", - сказал Шойгу, открывая встречу с Войку, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МО России поздравил молдавского коллегу с недавним назначением на должность министра обороны Молдовы.
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты>>>
"Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены. Естественно, есть много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения", - заметил Шойгу.
Войку был назначен на должность министра обороны Молдовы в июне.
Президент Молдовы Игорь Додон представляя нового руководителя оборонного ведомства республики, подчеркнул, что Минобороны должно оставаться вне политики, и сумеет обеспечить суверенитет и целостность страны.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK