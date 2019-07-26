Шойгу и Войку обсуждают военно-техническое сотрудничество двух стран

Сергей Шойгу выразил надежду, что контакты и отношения двух оборонных ведомств будут продолжены.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Министры обороны России и Молдовы Сергей Шойгу и Павел Войку на переговорах в Москве в пятницу обсудят вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

"Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное - на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере", - сказал Шойгу, открывая встречу с Войку, передает корреспондент РИА Новости.

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"Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены. Естественно, есть много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения", - заметил Шойгу.

Войку был назначен на должность министра обороны Молдовы в июне.

Президент Молдовы Игорь Додон представляя нового руководителя оборонного ведомства республики, подчеркнул, что Минобороны должно оставаться вне политики, и сумеет обеспечить суверенитет и целостность страны.

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