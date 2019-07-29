19:10 29 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.63
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск

Экс-президент Украины Порошенко уехал из страны

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
218 0 0

Часть членов семьи Петра Порошенко выехала из Украины на прошлой неделе, сообщает местное издание.

КИШИНЕВ 29 июл – Sputnik. Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию, сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда", передает РИА Новости.

Владимир Путин и Оливер Стоун
Showtime Networks Inc.
Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну о провокации экс-президента Украины

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - пишет СМИ.

По данным издания, Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны. При этом не уточняется, на какой срок. По украинскому законодательству, бывшим президентам предоставляется пожизненно государственная охрана.

Издание сообщило, что ранее Порошенко заявил "Украинской правде" о своих намерениях выехать на отдых за границу.

Весной 2019 года на Украине прошли выборы президента, 20 мая состоялась инаугурация победившего на них Владимира Зеленского.

Еще по теме:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня ВМФ - фото мощи и силы легендарного российского флота
Как дорогого гостя! Лаврова одели согласно традициям и проводили на переговоры танцами
Суринамские женщины одели Сергея Лаврова в национальный наряд - видео
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться