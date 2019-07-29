Экс-президент Украины Порошенко уехал из страны

Часть членов семьи Петра Порошенко выехала из Украины на прошлой неделе, сообщает местное издание.

КИШИНЕВ 29 июл – Sputnik. Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию, сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда", передает РИА Новости.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - пишет СМИ.

По данным издания, Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны. При этом не уточняется, на какой срок. По украинскому законодательству, бывшим президентам предоставляется пожизненно государственная охрана.

Издание сообщило, что ранее Порошенко заявил "Украинской правде" о своих намерениях выехать на отдых за границу.

Весной 2019 года на Украине прошли выборы президента, 20 мая состоялась инаугурация победившего на них Владимира Зеленского.

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