Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Глава российской дипломатии Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт. Об этом сообщается на сайте МИД России.

"Обсуждались вопросы оказания содействия иракским властям для достижения национального примирения, восстановления экономики страны, противодействия международному терроризму. Подтверждена поддержка усилиям иракского руководства по восстановлению контроля над всеми ранее захваченными ИГ* территориями, обеспечению единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию с эскалацией напряженности в регионе Персидского залива. Лавров также подчеркнул актуальность разработанной Россией концепции обеспечения коллективной безопасности в регионе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.

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Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

*ИГ (запрещенная в России, Молдове и во многих других странах организация).