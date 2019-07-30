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Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019

Суд на Украине арестовал российский танкер Nika Spirit

© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Политика
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На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Суд на Украине арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми во время обыска документами. Об этом сообщил во вторник в соцсетях главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!" - написал Матиос.

Он добавил, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

Реакция МИД РФ на задержание российского танкера на Украине>>>

25 июля сотрудники СБУ сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit вместе с членами команды. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу. Позже моряков  отпустили. Они отправились домой через Молдову. То, как добирались моряки из Украины в Кишиневский международный аэропорт и их отлет на родину подробно освещал Sputnik Молдова.

В Москве заявили, что задержание танкера и экипажа было незаконным. Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине судна.

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