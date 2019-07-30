Трамп назвал кандидата на пост директора нацразведки США "очень талантливым"

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, которого он намерен выдвинуть на пост директора Национальной разведки, является "очень талантливым".

"Очень талантливый парень", - сказал он журналистам, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Трамп готовит такую замену. По информации издания, Трамп высказывал мнение, что аппарат руководителя нацразведки представляет собой ненужную бюрократическую прослойку и что он хочет от этого избавиться. Однако ему якобы разъяснили, что это "политически невозможно", но президент все равно намерен сократить численность этой структуры.

Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл в июле прошлого года. Позже это интервью оказалось в числе претендентов на награду "Эмми".

Кроме того, Коутс заявлял в январе, что КНДР не откажется от своей ядерной программы, что противоречит линии Трампа, отмечает Axios. Последнее время он не был замечен в громких публичных выступлениях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK