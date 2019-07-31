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Праздничные мероприятия в КНДР. Архивное фото

Пока вы спали: заявление Додона, запуск КНДР ракет, откровения Rammstein

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Самое интересное за ночь (228)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда в республике разрешат вещание телеканалов из России.

"Демократы всех заставили смотреть то, что, как они считали, нам нужно смотреть, - отметил Игорь Додон, отвечая на вопрос в рамках "Прямой линии", когда в Молдову вернутся российские телеканалы. И добавил: "Надо дать людям возможность смотреть то, что они хотят".

Президент подчеркнул, что намерен добиваться изменения законодательства, которым было запрещена трансляция российских передач в Молдове.

"Что касается вопроса, реально ли это сейчас, в условиях нынешнего парламента - мы посмотрим, потому что нужен 51 голос", - сказал Игорь Додон.

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"Мы будем настаивать на том, чтобы изменить законодательство. Думаю, этим депутаты плотно займутся осенью, как и другими вопросами", - заявил президент.

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Ранее о решимости добиваться отмены запрета заявила и спикер парламента Зинаида Гречаная.

В США закрыто дело по иску Демократической партии к России

Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ и штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демпартии во время выборов 2016 года, говорится в сообщении в базе судебных документов, пишет РИА Новости.

Как отмечается, суд, рассмотрев все материалы, пришел к выводу, что аргументы истцов или не имеют юридического веса, или не имеют ценности. Поэтому жалоба, поданная Национальным комитетом Демпартии (НКДП), была отклонена и дело закрыто.

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Сам Трамп в своем Twitter назвал вердикт "большим событием", особенно с учетом того, что он "идет от очень уважаемого судьи", назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном.

"Охота на ведьм подходит к концу", — добавил он.

В Южной Корее подтвердили сообщения о запуске КНДР баллистических ракет

КНДР в районе побережья Японского моря испытала новые баллистические ракеты, но они были малого радиуса действия — к такому выводу пришли военные Южной Кореи, передает южнокорейское информационное агентство Ренхап.

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"Наши вооруженные силы зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", — заявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что ракеты преодолели расстояние от 240 до 330 километров. Максимальная высота их полета составила 30 километров.

В самой Северной Корее о новых пусках ракет пока ничего не сообщается.

Rammstein призналась в любви российским фанатам

"Россия, мы любим тебя!" - написали Rammstein на русском языке в комментариях к фотографиям с концерта в "Лужниках", состоявшемся 29 июля.

Стадионный Тур Rammstein по Европе стартовал 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен. Запланированы концерты в Берлине, Праге, Берне, Дрездене, Копенгагене, Роттердаме, Вене, Риге, Осло и других городах.

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