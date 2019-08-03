Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали смену американского посла в Москве, передают российские СМИ, ссылаясь на CNN.

Главы государств обозначили смену посла, но не обсуждали кандидатуры на его пост.

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Источник в администрации президента США утверждает, что подготовка к смене представителя США готовится уже несколько месяцев. Действующий посол Джон Хантсман и его жена последние месяцев устраивают ужины для друзей и знакомых, прощаясь перед отъездом.

В ходе этих переговоров президенты не стали обсуждать отмену соглашения о РСМД.

Хантсман возглавил посольство США в России в 2017 году. В июне стало известно, что дипломат намерен баллотироваться на пост губернатора штата Юта.

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