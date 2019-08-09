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НАТО завершил модернизацию ПРО в Румынии — появился наступательный потенциал

© AP Photo / Vadim Ghirda
Политика
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Систему THAAD, размещенную в Румынии, сменила усовершенствованная система Aegis Ashore, которую можно оборудовать наступательными ракетами.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. НАТО завершил процесс модернизации элементов системы противоракетной обороны Румынии. Усовершенствованная система под кодовым названием Aegis Ashore находится в полной готовности.

В то же время система перехвата ракет средней и малой дальности THAAD будет свернута и переброшена с базы Девеселу в Румынии в другое место дислокации, сообщает агентство РИА Новости.

Американская военная база в Девеселу
© AP Photo / Vadim Ghirda
Скрытый смысл расширения американской ПРО в Румынии и Польше

По утверждению командования Североатлантического альянса, Aegis Ashore не добавляет комплексу ПРО в Румынии никаких наступательных возможностей. Однако независимые эксперты подчеркивают, что эта система оборудована универсальными пусковыми ячейками Mk-41, которые могут быть заряжены как противоракетами SM-3, так и ударными крылатыми ракетами "Томагавк", которые были запрещены положениями договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Этот договор между Россией и США прекратил свое существование 2 августа 2019 года.

Система противоракетной обороны THAAD разработана компанией Lockheed Martin. Как утверждает производитель, она способна перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности. Начиная с 2005 года было проведено 11 пусков, все были признаны успешными.

Установки THAAD размещены в самих Соединенных Штатах, в Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, сообщается, что эту систему ПРО купила Япония и Саудовская Аравия.

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Теги:
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