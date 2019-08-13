В Кремле рассказали, что будут обсуждать на встрече Путин и Макрон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 19 августа готовится однодневный рабочий визит Владимира Путина во Францию.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Владимир Путин в ходе своего визита во Францию 19 августа обсудит с главой Франции Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате, сообщил журналистам в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, 19 августа готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит", - сообщил Песков журналистам.

По его словам, темы очевидны. Он подчеркнул, что Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями.

"Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же, Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

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