Как Путин относится к Зеленскому: детали от пресс-секретаря лидера России

По его словам, общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только положительно.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин положительно относится к главе Украины Владимиру Зеленскому, но для него главное - не разговоры, а реализация достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что, вместе с тем, Путин - весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора.

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