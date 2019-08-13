17:46 13 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Как Путин относится к Зеленскому: детали от пресс-секретаря лидера России

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
195 0 0

По его словам, общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только положительно.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин положительно относится к главе Украины Владимиру Зеленскому, но для него главное - не разговоры, а реализация достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин, президент говорит по телефону, иллюстративное фото.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Стали известны подробности разговора Путина и Зеленского

"Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что, вместе с тем, Путин - весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Путин назвал Зеленского хорошим актером
Трамп: Зеленскому удастся договориться с президентом Путиным


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Гараж особого назначения
От самоходной коляски до бронированного лимузина: Гараж особого назначения
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться