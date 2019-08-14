США нашли новое место для своих ракет средней и меньшей дальности

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что Вашингтон США не планируют размещать РСМД в Европе.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. У США нет намерений размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил в среду американский посол в России Джон Хантсман.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.

"Даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе", - уточнил Хантсман, отвечая на вопрос журналистов радиостанции "Эхо Москвы", о том, вернутся ли новые "першинги" в Европу.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении.

США вышли из ДРСМД, чтобы развязать себе руки>>>

Москва все обвинения отвергает. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и показала ракету иностранным пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

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