Лавров напомнил о давлении Запада на RT и Sputnik

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов", напомнил, что телеканал RT и Spuntik продолжают находиться под давлением на Западе.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Отношение к российским СМИ — Sputnik и RT — на Западе имеет все признаки нечистоплотной конкуренции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая в четверг, 15 августа, на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов", глава МИД России напомнил, что Sputnik и RT продолжают испытывать давление со стороны властей ряда западных государств, в которых они вещают. В качестве примера Лавров привел недавний случай в Великобритании.

"RT и Sputnik вдвоём создали ситуацию, когда их называют главной угрозой общественному мнению на Западе. Кстати, недавно в Лондоне была глобальная конференция по свободе СМИ. RT и Sputnik туда просто не пригласили, сказав: "Вы не средство массовой информации, а инструмент пропаганды", — приводит RT слова руководителя внешнеполитического ведомства.

"Как вам это нравится?" — добавил Сергей Лавров.

По его мнению, если в отношении российских СМИ на пространстве "мягкой силы" применяются подобные принципы и критерии, то это выглядит как попытка "обеспечить себе одностороннее преимущество путём нечистоплотной конкуренции".

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В организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне отказали в аккредитации RT и Sputnik. Известно, что мероприятие проводилось под патронажем британского МИД.

Объясняя причину такого решения, внешнеполитическое ведомство Великобритании выступило с голословными обвинениями, заявив, что Sputnik и RT "распространяют дезинформацию

Российское посольство в Лондоне, в свою очередь, назвало решение британского МИД дискриминацией.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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