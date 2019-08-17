"А не прикупить ли нам Гренландию": новая идея Трампа и реакции на нее

Комментаторы теряются в догадках - идет ли речь об "экономически обоснованном плане" или о "мимолетном увлечении" президента.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Газета Wall Street Journal написала в пятницу со ссылкой на информированные источники в Белом доме, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии.

President Trump made his name on the world’s most famous island. Now he wants to buy the world’s biggest. https://t.co/GSOXri7lj3 — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 августа 2019 г.

​Согласно этой статье, некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется. Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.

Гренландия – крупнейший в мире остров, по своей площади в 50 раз превосходит сухопутную территорию Дании, которой он принадлежит.

В Копенгагене весть об идее президента США восприняли в штыки.

"Если это правда, что он (Трамп - ред.) работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", - цитирует Jyllands Posten представителя Датской народной партии Сёрена Есперсена.

​В свою очередь, бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен высказал мнение о том, что "все это не всерьез".

"Это, должно быть, первоапрельская шутка… вот только совсем не по сезону", - написал он на своей странице в Twitter.

Военные эксперты, опрошенные РИА Новости, считают такую сделку Вашингтона и Копенгагена маловероятной.

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков уверен, что американское военное присутствие в Гренландии будет расти при любом сценарии.

"В то, что Дания продаст такую огромную территорию США, я не верю, но Вашингтон однозначно выбьет право разместить там свои военные базы, так как Штатам сейчас необходимо наращивать свое военное присутствие в Арктике", - сказал он.

Экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил, что США используют этот остров для размещения своей военной инфраструктуры с 1950-х годов.

"В Гренландии уже стоит система предупреждения о ракетном нападении в населенном пункте Туле. Также ещё с начала 1950-х годов там расположена авиабаза ВВС США", - отметил собеседник.

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