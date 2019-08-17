09:52 17 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Гренландия

"А не прикупить ли нам Гренландию": новая идея Трампа и реакции на нее

© AFP 2019 / Getty Images / MARIO TAMA
Политика
Получить короткую ссылку
37 0 0

Комментаторы теряются в догадках - идет ли речь об "экономически обоснованном плане" или о "мимолетном увлечении" президента.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Газета Wall Street Journal написала в пятницу со ссылкой на информированные источники в Белом доме, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии.

​Согласно этой статье, некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется. Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.

Гренландия – крупнейший в мире остров, по своей площади в 50 раз превосходит сухопутную территорию Дании, которой он принадлежит.

В Копенгагене весть об идее президента США восприняли в штыки.

"Если это правда, что он (Трамп - ред.) работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", - цитирует Jyllands Posten представителя Датской народной партии Сёрена Есперсена.

​В свою очередь, бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен высказал мнение о том, что "все это не всерьез".

Арктический пейзаж
© Fotolia / Arrlxx
В Гренландии обнаружена военная база США

"Это, должно быть, первоапрельская шутка… вот только совсем не по сезону", - написал он на своей странице в Twitter.

Военные эксперты, опрошенные РИА Новости, считают такую сделку Вашингтона и Копенгагена маловероятной.

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков уверен, что американское военное присутствие в Гренландии будет расти при любом сценарии.

"В то, что Дания продаст такую огромную территорию США, я не верю, но Вашингтон однозначно выбьет право разместить там свои военные базы, так как Штатам сейчас необходимо наращивать свое военное присутствие в Арктике", - сказал он.

Экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил, что США используют этот остров для размещения своей военной инфраструктуры с 1950-х годов.

"В Гренландии уже стоит система предупреждения о ракетном нападении в населенном пункте Туле. Также ещё с начала 1950-х годов там расположена авиабаза ВВС США", - отметил собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Бень: зачем Трамп хочет купить Гренландию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове
Путин о награждении экипажа аварийно севшего A321
Путин объявил о награждении экипажа аварийно севшего A321 - видео
Молдавские национальные музыкальные инструменты
Молдавские национальные музыкальные инструменты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться