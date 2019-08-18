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Ракетный комплекс Искандер-М, фото из архива

Шойгу: мы ответим симметрично, если США разместят ракеты в Европе и Азии

© Sputnik / Vitaly Ankov
Политика
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Но до тех пор Россия оставляет дверь открытой для поиска договоренностей.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Россия готова к диалогу и не будет отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, нарушающие ДРСМД, сообщил в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их (ракеты) в Азии, в других регионах", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

Но, как отметил министр, Москва по-прежнему оставляет дверь открытой.

"Мы придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем, и у нас не появятся, пока не появятся в азиатско-тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - уточнил Шойгу.

Ранее посол США в России Джон Хантсман, заявил, что Вашингтон не планирует размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. При этом он напомнил позицию Пентагона о том, что "если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе".

Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке
© Sputnik / Виталий Аньков
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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