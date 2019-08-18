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Президент Франции и первая леди во время встречи с Путиным 15 июля 2018 года.

Брижит Макрон вывихнула плечо, но Путина поприветствовать будет в состоянии

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
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Несмотря на травму, первая леди вместе с супругом участвует во всех запланированных протокольных мероприятиях.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Первая леди Франции Брижит Макрон появилась в субботу вечером на публике с бандажом на руке, так как накануне поскользнулась на лодке и вывихнула плечо, сообщает газета Journal du Dimanche.

​По данным газеты, несмотря на вывих, первая леди вместе с супругом Эммануэлем Макроном в субботу приняли участие во встрече, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны.

© Sputnik / Илья Питалев
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на встрече Путин и Макрон

После встречи президентская чета отправилась на прогулку с местными жителями, где они "делали селфи и обменивались рукопожатиями", пишет издание.

Макрон вторую неделю находится в отпуске, который он проводит в форт Брегансон - резиденции президентов на французском Лазурном берегу.

В понедельник Макрон проведет в своей летней резиденции встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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