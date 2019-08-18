Брижит Макрон вывихнула плечо, но Путина поприветствовать будет в состоянии

Несмотря на травму, первая леди вместе с супругом участвует во всех запланированных протокольных мероприятиях.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Первая леди Франции Брижит Макрон появилась в субботу вечером на публике с бандажом на руке, так как накануне поскользнулась на лодке и вывихнула плечо, сообщает газета Journal du Dimanche.

Brigitte Macron se luxe l’épaule lors d’une chute https://t.co/jstJGEmb70 — Le JDD (@leJDD) 18 августа 2019 г.

​По данным газеты, несмотря на вывих, первая леди вместе с супругом Эммануэлем Макроном в субботу приняли участие во встрече, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны.

После встречи президентская чета отправилась на прогулку с местными жителями, где они "делали селфи и обменивались рукопожатиями", пишет издание.



Макрон вторую неделю находится в отпуске, который он проводит в форт Брегансон - резиденции президентов на французском Лазурном берегу.

В понедельник Макрон проведет в своей летней резиденции встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK