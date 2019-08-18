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Brexit

Лондон аннулировал Соглашение о вступлении Соединенного Королевства в ЕС

CC0 / Pixabay / Elionas2
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (85)
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Таким образом законодательство Европейского союза прекращает свое действие на британской территории.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Великобритания официально присоединилась к Евросоюзу в 1972 году.

После 47 лет Лондон вернул себе все юридические полномочия.

"Мы вновь обрели власть над нашими законами, так как было проголосовано в 2016 году", - говорится на сайте британского правительства.

​"Это ясный сигнал для населения этой страны, что обратного пути нет: мы выходим из ЕС, так как обещали, 31 октября, независимо от обстоятельств, выполняя выраженную в 2016 году волю", - заявил министр по Brexit Стив Бэркли.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (85)

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