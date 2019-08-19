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Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию

Переговоры Путина и Макрона: ориентир - Европа от Лиссабона до Владивостока

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Стороны пришли к выводу, что мировой порядок переживает исторический момент.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В понедельник Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

​Президент Франции отметил, что на данном этапе ощущается необходимость создания новой архитектуры безопасности между ЕС и Россией, державой, которая, несомненно "является европейской".

​Российский лидер заявил, что Москва надеется на поддержку Франции в выстраивании отношений с ЕС в конструктивном ключе.

Позиция Парижа сыграла существенную роль в возвращении России в органы СЕ, заявил президент России.

"Франция - постоянный член Совета безопасности, ядерная держава и играет существенную роль в принятии решений в сфере международной безопасности. (...) По ряду вопросов, в том числе, скажем, по упомянутому мной вопросу, связанному с возвращением России в Совет Европы, позиция Франции сыграла существенную, если не ключевую роль", - сказал Путин.

Гость прокомментировал возможность работы России в рамках G7, заявив, что формата G8 больше не существует, но в РФ готовы принять всех партнеров саммита "семерки".

© Sputnik / Илья Питалев
Встреча Макрона и Путина поможет выработать пути ослабления санкций

"...Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - сказал Путин.

В сфере мировой безопасности, по его словам, Россию беспокоит ситуация с договором о запрещении ядерных испытаний и вопрос вооружений в космосе. Для Москвы, как сказал Путин, очень важна позиция Франции по этим важнейшим вопросам.

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