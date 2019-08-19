Переговоры Путина и Макрона: ориентир - Европа от Лиссабона до Владивостока

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В понедельник Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

Путин вручил Брижит Макрон букет роз. Первая леди Франции за пару минут до встречи с Путиным сняла с травмированной руки бандаж. «Она решила от меня избавиться на несколько часов», - сказал президент Франции Путину, после чего Брижит их покинула pic.twitter.com/1Z314p7AI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 августа 2019 г.

​Президент Франции отметил, что на данном этапе ощущается необходимость создания новой архитектуры безопасности между ЕС и Россией, державой, которая, несомненно "является европейской".

Жара во Франции. Путин поблагодарил Макрона за место в тени: "Господин Макрон так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть кратким" pic.twitter.com/J53VOFg3q9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 августа 2019 г.

​Российский лидер заявил, что Москва надеется на поддержку Франции в выстраивании отношений с ЕС в конструктивном ключе.

Позиция Парижа сыграла существенную роль в возвращении России в органы СЕ, заявил президент России.

"Франция - постоянный член Совета безопасности, ядерная держава и играет существенную роль в принятии решений в сфере международной безопасности. (...) По ряду вопросов, в том числе, скажем, по упомянутому мной вопросу, связанному с возвращением России в Совет Европы, позиция Франции сыграла существенную, если не ключевую роль", - сказал Путин.

Гость прокомментировал возможность работы России в рамках G7, заявив, что формата G8 больше не существует, но в РФ готовы принять всех партнеров саммита "семерки".

"...Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - сказал Путин.

В сфере мировой безопасности, по его словам, Россию беспокоит ситуация с договором о запрещении ядерных испытаний и вопрос вооружений в космосе. Для Москвы, как сказал Путин, очень важна позиция Франции по этим важнейшим вопросам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK