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Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию

Кремль о диалоге Путин - Макрон: насыщенный, конструктивный и доверительный

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Была проявлена политическая воля обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В Кремле охарактеризовали переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном как насыщенные, конструктивные и доверительные. "Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча двух глав государств состоялась накануне в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон.

​Она продлилась около 3,5 часа.

© Sputnik / Sergey Guneev
Встреча президентов Путина и Макрона во Франции - фотолента
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"Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", — сообщил Песков.

Он отметил, что позитивный характер переговоров не означает совпадения позиции Путина и Макрона по всем вопросам.

"Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия", — добавил представитель Кремля.

В то же время, по словам Пескова, Макрон узнал позицию России "от первоисточника" — от главы государства.

Стороны обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особое внимание они уделили ситуации на Украине, подчеркнул он.

"Весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в нормандском формате, которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи", — сообщил Песков.

Кроме того, в рамках визита Путина во Францию состоялись еще и переговоры с участием двух делегаций, двух министров иностранных дел и контакты по линии помощников по международным делам, заключил он.

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