Премьер Италии подал в отставку и обвинил в политическом кризисе своего зама

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая во вторник в Сенате национального парламента, обвинил вице-премьера, главу МВД, лидера партии "Лига" Маттео Салвини в начале политического кризиса и "преследовании личных интересов".

Прямую трансляцию выступления Конте вели многие общенациональные телеканалы, в том числе Первый канал гостелевидения Rai.

Конте выступил в парламенте в связи с тем, что входящая в правящую коалицию партия "Лига" ранее представила в Сенате резолюцию о недоверии его кабинету. 8 августа Салвини уведомил премьера, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных парламентских выборов. Конте 20 августа сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией подаст прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

Согласно конституции Италии именно главе государства принадлежит право распустить парламент и назначить выборы новых палат.

"Решение вызвать кризис является безответственным. В этой связи министр внутренних дел продемонстрировал, что преследует личные интересы и интересы своей партии", - заявил Конте. По его словам, это решение будет иметь весьма серьезные последствия.

Премьер отметил, что решение Салвини начать кризис последовало сразу же после того, как правительство получило вотум доверия в парламенте в увязке с одобрением законопроекта по проблемам безопасности, принятия которого настойчиво добивалась "Лига". Такое поведение глава кабинета охарактеризовал как проявление "политического оппортунизма". По словам Конте, действия Салвини свидетельствуют об "отсутствии у него конституционной культуры".

Комментируя требование лидера "Лиги" о скорейшем проведении досрочных выборов, премьер-министр подчеркнул, что проводить выборы ежегодно безответственно.

"Дорогой министр внутренних дел, начиная этот правительственный кризис, ты взял на себя большую ответственность перед лицом страны. Я слышал, как ты требуешь "полной власти" и призываешь площади поддержать тебя. Эти твои замыслы меня беспокоят", - сказал Конте, обращаясь к Салвини.

После выступления Конте в Сенате начались прения, которые открыл Салвини.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK