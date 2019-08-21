Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

Ожидается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече "Большой семерки" в эти выходные в Биаррице.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, сообщила в Twitter журналистка CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источники в американской администрации.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5 — Kylie Atwood (@kylieatwood) 21 августа 2019 г.

Ожидается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече "Большой семерки" в эти выходные в Биаррице. Стоит отметить, что ранее Трамп говорил о том, что не возражает, если Россия вернется в группу семи ведущих стран мира.

По данным источника, Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россию следует пригласить на саммит G7 в следующем году. При этом журналистка отметила, что инициатором идеи стал президент Франции.

Стоит отметить, что на встрече с Макроном президент России Владимир Путин назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки", но в то же время отметил, что РФ не ставит себе как "как самоцель" возобновления формата G8.

Напомним, Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий, произошедших в Крыму и на Украине в 2014 году.

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