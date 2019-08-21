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Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

© AP Photo / Susan Walsh
Политика
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Ожидается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече "Большой семерки" в эти выходные в Биаррице.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США,  сообщила в Twitter журналистка CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источники в американской администрации.

Ожидается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече "Большой семерки" в эти выходные в Биаррице. Стоит отметить, что ранее Трамп говорил о  том, что не возражает, если Россия вернется в группу семи ведущих стран мира.

Приветствие Путина и Трампа, иллюстративное фото
© Sputnik / Sergey Guneev
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По данным источника, Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россию следует пригласить на саммит G7 в следующем году. При этом журналистка отметила, что инициатором идеи стал президент Франции.

Стоит отметить, что на встрече с Макроном президент России Владимир Путин назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки", но в то же время отметил, что РФ не ставит себе как "как самоцель" возобновления формата G8.

Напомним, Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий, произошедших в Крыму и на Украине в 2014 году.

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