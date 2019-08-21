Йоханнис после встречи с Трампом: хотим больше американских военных в Румынии

После встречи президента Румынии с лидером США в стране соседке может появиться больше американских военных баз.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис провел встречу с лидером США Дональдом Трампом, по итогам которой заявил, что рассчитывает на увеличение военного присутствия в своей стране, сообщает sputnik.md.

"Выразил открытость Румынии разместить более крупные американские контингенты. Продолжим более предметное обсуждение с секретарем по обороне. Хотим больше военных в многонациональной бригаде и в воздушной полиции", - отметил Йоханнис.

По его словам, Трамп отметил, что Румыния – первое государство, которое выделяет 2% от ВВП на оборонный сектор, но, подчеркнул, что этого все-таки мало.

В Румынии с 2016 года действует военная база США, на территории которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3, предназначенными, как утверждают в Пентагоне, для перехвата баллистических ракет.

Когда Румынии светит безвиз от США?

Соединенные Штаты подтвердили приверженность оказанию поддержки Румынии в рамках процедуры перехода на безвизовый режим для граждан обоих государств. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух стран.

"Соединенные Штаты вновь заявляют о своей поддержке усилий Румынии по получению права на участие в программе безвизового въезда в соответствии с требованиями законодательства Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Позиция Вашингтона и Бухареста по "Северному потоку 2"

Президенты США и Румынии также подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток 2".

"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России", - сказано в заявлении, распространенного Белым домом.

Там также отмечено, "ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы". "Соединенные Штаты и Румыния рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом улучшить инвестиционный климат в области энергетики в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам", - говорится в сообщении.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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