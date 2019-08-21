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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

МИД РФ о том, как обговаривать возможное участие России в саммите G7

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В МИД прокомментировали возможность участия России в саммите "Большой семерки" и отметили, что эту тему нужно обсуждать в профессиональном ключе.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова радиостанции "Говорит Москва".

Поэтому, по ее словам, надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "Cемерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на ближайшей встрече "Cемерки" в Биаррице.

© AP Photo / Susan Walsh
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

В понедельник возможность присоединения Москвы к саммитам "Большой семерки" прокомментировал Владимир Путин.

"Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "Восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", — сказал Путин перед началом переговоров с Макроном во Франции.
Саммит G8 в 2014 году должен был пройти в Сочи. Однако после событий в Крыму он не состоялся.

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