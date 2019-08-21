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Гренландия

СМИ узнали, сколько США готовы были предложить за Гренландию - фото, видео

© AP Photo / NORDFOTO
Политика
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Возможность покупки острова обсуждается в администрации президента США несколько недель.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Администрация президента Дональда Трампа обсуждала возможность сделки с Данией, в рамках которой Вашингтон взял бы на себя обязательство Копенгагена по выплате Гренландии ежегодной финансовой помощи в размере 600 миллионов долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

​Собеседники издания рассказали, что возможность покупки острова обсуждается в администрации президента США несколько недель. Помимо бессрочных ежегодных субсидий, которые сейчас выплачивает острову Дания, обсуждалась возможность предоставления Копенгагену крупного платежа единоразово.

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Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.

Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.

После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен считает, что это решение показывает неуважение к королеве, пригласившей Трампа.

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