Путин об отношениях с ЕС и о ракетах в Румынии

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на поддержание отношений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы обсуждали, действительно, и некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - сказал российский лидер.

Он также поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к "Северному потоку-2".

Прокладка газопровода через исключительную экономическую зону Финляндии, начатая в сентябре 2018 года, успешно завершена.

"Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне", - сказал Путин после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Президент России также выразил сомнение, что европейские партнеры США будут проинформированы о том, какое программное обеспечение используется в американских ракетах, в частности в Tomahawk, который был испытан недавно.

"Это ракета морского базирования, ее "приземлили", приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и могут быть установлены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение в ракетах", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинистё в Хельсинки.

"Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение в этих ракетах находится. Для нас это означает, что возникли новые угрозы, на которые мы обязаны реагировать", - подчеркнул российский лидер.

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