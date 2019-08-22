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Макрон и Джонсон

Макрон: Все зависит от "британских друзей", ЕС будет готов к любому Brexit

© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Политика
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По словам французского лидера, это не выбор Евросоюза, но общая ответственность его членов по отношению к согражданам, территориям и бизнесу.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Евросоюз готовится ко всем сценариям, в том числе к Brexit без соглашения, но это не выбор ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже.

"Только Великобритания, наш друг и союзник, может выбрать свою судьбу, способ, по которому она выйдет из Европейского союза, и фундамент, который она хочет построить с Европой. Что касается нас, то мы готовимся ко всем сценариям, в том числе к выходу без соглашения 31 октября, если этот сценарий будет выбран", - сказал Макрон.

Brexit
CC0 / Pixabay / Elionas2
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И уточнил: "Это не выбор ЕС, но наша общая ответственность по отношению к нашим согражданам, нашим территориям, нашим компаниям быть готовыми (к любому варианту – ред.)".

Макрон также заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже, что ясность по выходу Великобритании из ЕС должна появиться уже в сентябре, за это время радикально изменить соглашение не выйдет.

"Я… верю в то, что коллективный разум и наше желание строить должны позволить нам найти что-то разумное в течение 30 дней, если на то будет воля и одной, и другой стороны", - отметил французский лидер.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".

Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".

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