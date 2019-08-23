Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США - видео

Испытания вооружения с запрещенными характеристиками произошло через 16 дней после того, как истек ДРСМД.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и профильным ведомствам подготовить симметричный ответ на испытания запрещенной ДРСМД ракеты США, сообщается на сайте Кремля.

В пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент России отметил, что США срежиссировали кампанию о якобы несоблюдении Россией ДРСМД.

Путин подчеркнул, что Кремль и раньше располагал данными о том, что США "уже длительное время занимались созданием запрещенного по ДРСМД оружия", а выйти из него решили, чтобы "избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет".

"Американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора. Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него", — заявил президент России.

Он добавил, что испытания вооружения с запрещенными характеристиками произошло через 16 дней после того, как истек ДРСМД.

"...Поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа",— сказал Путин.

Министерство обороны США 19 августа сообщило об испытании новой ракеты среднего радиуса действия. Она была запущена с острова Сан-Николас возле побережья Калифорнии. Это первое испытание ракеты подобного типа после выхода США из ДРСМД.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

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