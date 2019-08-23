18:05 23 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в ВОВ. Архивное фото.

Путин пригласил Додона на Парад Победы в Москве

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
9210

Российский лидер направил приглашение президенту Молдовы принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Владимир Путин пригласил Игоря Додона посетить Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Sputnik Молдова рассказал источник в администрации президента России, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон обсудил с послом РФ детали празднования 75-летия освобождения Молдовы

По словам собеседника агентства Sputnik, приглашены все лидеры стран СНГ, а также главы Южной Осетии и Абхазии.

Ранее сообщалось, что на 75-летие Победы Владимир Путин пригласил лидеров Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

В 2015 году в столицу России на Парад Победы приехали главы 23 государств, а также руководители ООН и ЮНЕСКО.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Додон и Васнецов: отношения между Молдовой и Россией вышли на новый этап
Додон: Молдова намерена восстановить стратегические отношения с Россией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
Тайна "Cкалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото
Граждане Молдовы рассказали об освобождении
Что жители Кишинева знают о Дне освобождения Молдовы – видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться