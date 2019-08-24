Туск назвал саммит G7 тестом на единство, а Макрон озвучил темы встречи

На повестке дня у лидеров G7 торговые связи между странами, борьба с изменением климата, брексит, отношения с Россией и ряд других тем.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Сложным тестом на единство западных стран назвал глава Евросовета Дональд Туск открывающийся в Биарицце саммит G7. По его словам, "последние годы показали, что становится все труднее для всех нас найти общий язык".

"Этот саммит G7 будет еще одним сложным тестом на единство и солидарность стран свободного мира и его лидеров. Все еще нет уверенности, что группа сможет найти общие решения", - заявил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась из французского Биарицца.

Туск выразил надежду, что участникам саммита не стоит упускать возможность "построить единство".

"Возможно, это последний момент, чтобы восстановить наше политическое сообщество", - отметил он, призвав "построить единство", в частности, вокруг задач защиты либеральной демократии, верховенства закона и прав человека, особенно "в контексте возрождения национализма" в мире.

В прошлом году на саммите в Канаде страны G7 чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов.

Осторожный прогноз по поводу единства мнений высказал президент Франции Эммунэль Макрон. Выступая в эфире местных телеканалов он отметил, что по некоторым вопросам у руководителей стран G7 могут быть разногласия.

"И эти вопросы могут вам показаться очень далекими, но они затрагивают вас всех ежедневно", - подчеркнул французский лидер.

"По этим вопросам я хотел бы, чтобы мы достигли полезных соглашений, защитили мир и избежали эскалации и договорились", - продолжил он.

Макрон обозначил ряд важных тем саммита.

По его словам, один из главных вопросов – это мировая экономика.

"Мы должны достичь формы деэскалации, то есть стабилизировать какие-то вещи и избежать торговой войны, которая устанавливается сейчас везде", - заявил президент Франции.

Еще одна тема "большой семерки" - климат.

Макрон также напомнил, что затронут на саммите и вопрос борьбы с неравенством. Он также заявил, что слышит участников антисаммита антиглобалистов, который проходит вблизи Биаррица, вместе с тем призвал демонстрантов к спокойствию.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом Макрон заявил о намерении обсудить кризисы вокруг Ирана, ситуацию в Сирии, Ливии, Украине и КНДР.

Ранее Трамп согласился на предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос в Биаррице.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

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