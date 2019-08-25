Трамп заявил, что ведется работа по возвращению России в G8

анее Трамп заявил, что может пригласить российского лидера Владимира Путина на G7 в 2020-м.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. В настоящее время ведется работа по возвращению России в состав "Большой семерки", заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп заявил, что , сообщает RT.

Он подчеркнул, что ряд лидеров G7 согласны с идеей расширить формат и включить в группу Россию.

При этом глава Белого дома отметил что пока окончательного решения по этому вопросу нет.

Во французском городе Биарриц в эти дни проходит саммит "Большой семерки". В заседании принимают участвуют представители США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Японии и Италии.

До 2014-го в организацию входила Россия. Западные страны решили перейти на формат G7 из-за событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях с Москвой.

Возвращение России к G7 активно обсуждается на саммите в этом году.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить российского лидера Владимира Путина на G7 в 2020-м.

Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на G7>>>

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK