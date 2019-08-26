Трамп: не все согласны, но я - за участие России в следующем саммите G7

"Большая семерка" договорилась встретиться через год в США, возможным местом дискуссий может быть Майами.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает полезным, если Россия присоединится к следующему саммиту G7, который пройдет в США.

"Посмотрим. Мы беседовали на эту тему, не было голосования или чего-то подобного, но мы вели разговор о России. Я склоняюсь к тому, чтобы сказать да, некоторые люди не соглашаются со мной, другие наоборот", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, пригласит ли он Россию на следующий саммит G7.

"Так мы действительно вели дискуссию о России, я считаю это полезным, но другие люди не обязательно согласны со мной", - добавил Трамп.

​Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

По словам президента США, следующий саммит G7 может пройти в Майами из-за удачного расположения.

Как сообщил телеканал CNN, Трамп рассматривает в качестве месте проведения саммита свой гольф-клуб Trump National Doral. Президент сказал, что пока не принял окончательного решения, но представители властей "не нашли вариантов, хотя бы близких к тому, чтобы конкурировать с этим".

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

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