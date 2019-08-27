Зеленский нашел для Украины нового премьера

На Украине премьер-министра утверждает парламент страны по представлению президента, которое выносит предложение коалиции.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук может стать премьер-министром это страны. СМИ сообщают, что глава Украины Владимир Зеленский предложит эту кандидатуру на должность предеседателя правительства.

"Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука", - говорится в сообщении администрации Зеленского, передает РИА Новости.

Согдасно действующему на Украине закону, премьер-министра утверждает парламент страны по представлению президента, которое выносит предложение коалиции.

Отмечается, что 28 августа президента Украины планирует провести совещание по кандидатурам членов нового правительства.

Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Окончил среднюю школу в Городне Черниговской области.

С 2001-го по 2006-й получил диплом Института права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. После Гончарук учился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Гончарук работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива.

В конце июня 2019-го Зеленский назначил Гончарука замглавы офиса президента страны.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK