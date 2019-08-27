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во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года

Зеленский нашел для Украины нового премьера

© Пресс-служба президента Украины
Политика
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На Украине премьер-министра утверждает парламент страны по представлению президента, которое выносит предложение коалиции.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik.  Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук может стать премьер-министром это страны. СМИ сообщают, что глава  Украины Владимир Зеленский предложит эту кандидатуру на должность предеседателя правительства.

"Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука", - говорится в сообщении администрации Зеленского, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Пресс-служба президента Украины
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Согдасно действующему на Украине закону, премьер-министра утверждает парламент страны по представлению президента, которое выносит предложение коалиции.

Отмечается, что 28 августа президента Украины планирует провести совещание по кандидатурам членов нового правительства.

Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Окончил среднюю школу в Городне Черниговской области.

С 2001-го по 2006-й получил диплом Института права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. После Гончарук учился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Гончарук работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива.

В конце июня 2019-го Зеленский назначил Гончарука замглавы офиса президента страны.

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