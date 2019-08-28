Беспрецедентно: британский парламент отправляют "хорошо подумать над Brexit"

Вынужденная "пауза для размышления" может продлиться более месяца.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Решение премьера Британии Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября даст депутатам возможность изучить и одобрить новое соглашение с ЕС по Brexit, если таковое будет, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

"Главным пунктом законодательной программы станет главный приоритет правительства – если удастся добиться в Европейском совете нового соглашения – то законопроект о выходе из ЕС будет внесен и оперативно пройдет рассмотрение, чтобы он был принят до 31 октября", - говорится в сообщении.

Голосования по самой речи королевы – правительственной программе на следующей год – пройдут, по всей видимости, 21 и 22 октября, указывается в сообщении.

"To invest in the NHS, deal with violent crime and cut the cost of living we need a Queen’s Speech." – PM @BorisJohnson pic.twitter.com/kXUkxJ8h0A — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 28 августа 2019 г.

​В письме к коллегам Джонсон заверил парламентариев, что у них будет возможность изучить итоги встречи Европейского совета, которая состоится 17-18 октября.

"Я хочу подчеркнуть, что недели перед Европейским советом 17-18 октября жизненно важны для моих переговоров с ЕС", - отметил Джонсон.

Подготовка к приостановке работы парламента начнется 9 сентября, сообщил он.

Спикер британского парламента Джон Беркоу выразил возмущение решением премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента в преддверии Brexit.

"Это ясно как день, что цель приостановки работы парламента – не дать парламенту возможности обсудить Brexit и выполнить свой долг, определив курс для страны. Закрытие парламента станет оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как избранных представителей народа", - говорится в заявлении Беркоу.

В Еврокомиссии не будут спекулировать на тему, что могут означать для процесса Brexit намерения британского правительства приостановить работу парламента до 14 октября, ЕС открыт для обсуждения идей, совместимых с достигнутым соглашением о выходе, заявила в среду журналистам представитель ЕК.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон недавно заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.

27 августа лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.

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