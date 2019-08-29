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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве

Зеленский раскритиковал свои первые 100 дней президентства

© Sputnik / Стрингер
Политика
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"Движение в сумерках с выключенными фарами" - так представил Владимир Зеленский свои первые месяцы на посту руководителя страны.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг во время выступления в Верховной раде, что критически оценивает свои первые 100 дней на посту главы государства, считает их "тихой прогулкой". 

Верховная Рада Украины
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Недавно прошли 100 дней моей президентской каденции, было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "Рада".

Он выразил уверенность, что сейчас страна, наконец, "сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений".

 

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