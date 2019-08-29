Зеленский раскритиковал свои первые 100 дней президентства

"Движение в сумерках с выключенными фарами" - так представил Владимир Зеленский свои первые месяцы на посту руководителя страны.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг во время выступления в Верховной раде, что критически оценивает свои первые 100 дней на посту главы государства, считает их "тихой прогулкой".

"Недавно прошли 100 дней моей президентской каденции, было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "Рада".

Он выразил уверенность, что сейчас страна, наконец, "сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений".

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