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Флаги Германии, России и ЕС

Саммит "нормандской" четверки: подготовка начинается в Берлине

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Саму встречу в верхах предлагается провести в Париже, но ее дата еще не установлена.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.

Встреча традиционно проходит без участия прессы.

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Как заявлял официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча состоится "в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате", но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что от России в берлинской встрече примет участие помощник президента Владислав Сурков.

Лидеры Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к "нормандскому" саммиту для дальнейшей реализации Минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительств.

На полях саммита G7 во Франции 25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи четырех лидеров в ближайшее время в Париже.

Ранее Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что любая встреча в "нормандском" формате должна приводить к конкретным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей.

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Российская и немецкая стороны ранее подчеркивали, что "нормандский" саммит целесообразно провести после формирования нового правительства Украины, в том числе назначения нового главы МИД страны. Новая Верховная рада Украины в первый день своей работы 29 августа сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. МИД возглавил Вадим Пристайко. Он заявил, что рассчитывает за полгода урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев "не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию в Донбассе.

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском". Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Хотя и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.

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