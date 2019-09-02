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Дом правительства РФ

Президент Молдовы отправился в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Сергей Субботин
Политика
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В России глава государства обсудит вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

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В Москве у Игоря Додона запланирована встреча с вице-премьером правительства РФ, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком. Также в повестке дня визита - встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

В делегацию, которая отправилась в Москву, вошли министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой, председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничества в сфере энергетики", - сообщил Игорь Додон в Facebook.

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Теги:
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