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Виктор Гайчук

Патрушев встретился с Гайчуком: какие вопросы обсудили на переговорах

Фото из личного архива В. Гайчука
Политика
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Стороны обсудили широкий круг вопросов, относящихся к повестке российско-молдавских отношений и ситуации в области региональной безопасности.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился в Москве со своим молдавским коллегой Виктором Гайчуком. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Совета безопасности России. 

Президент Молдовы Игорь Додон и генерал Виктор Гайчук
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон назначил Гайчука советником президента по обороне и нацбезопасности

Президент Молдовы Игорь Додон 12 августа назначил Виктора Гайчука советником главы государства в области обороны и национальной безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности.

"Патрушев поздравил Гайчука с назначением на должность секретаря Высшего совета безопасности Республики Молдова и подчеркнул важность продолжения рабочего взаимодействия между аппаратами советов безопасности двух стран, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб России и Молдовы", - говорится в сообщении Совбеза РФ.

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Уточняется, что стороны обсудили широкий круг вопросов, относящихся к повестке российско-молдавских отношений и ситуации в области региональной безопасности.

"Наши контакты в рамках двусторонних переговоров и международных мероприятий способствуют усилению взаимопонимания и укрепления сотрудничества между нашими странами по различным вопросам обеспечения безопасности", - заявил Патрушев.

Встреча Николая Патрушева и Виктора Гайчука
© Photo: scrf.gov.ru
Встреча Николая Патрушева и Виктора Гайчука

В свою очередь Гайчук отметил, что президент Молдовы считает важным придерживаться принципа проведения взвешенной политики и выстраивания партнерских отношений с другими государствами, основываясь на соблюдении национальных интересов Республики Молдова.

В завершении переговоров Патрушев пригласил Гайчука принять участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, проведение которой запланировано в Москве на ноябрь 2019 года.

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