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Brexit

В Великобритании снова разногласия по поводу Brexit

CC0 / Pixabay / daniel_diaz_bardillo
Политика
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Ряд парламентариев настаивает на продлении сроков Brexit, если соглашения с ЕС не будет, а премьер настаивает, что Британия покинет Евросоюз в срок, то есть 31 октября.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Британские парламентарии-противники "жесткого" Brexit опубликовали законопроект, требующий от главы правительства продлить срок Brexit в случае, если соглашения с Евросоюзом к 31 октября не будет, сообщает РИА Новости.

"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента", - написал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн. 

Борис Джонсон
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Законопроект будет внесен в парламент во вторник - в первый день работы после летних каникул.

"Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил парламентарий.

Эта неделя - по сути, последний шанс парламента повлиять на ситуацию и не допустить самого "жесткого" из всех вариантов Brexit. На следующей неделе деятельность парламента будет заморожена до середины октября по инициативе премьера Бориса Джонсона.

В свою очередь, Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против "бессмысленного", по его словам, откладывания Brexit.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

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