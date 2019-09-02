В Великобритании снова разногласия по поводу Brexit

Ряд парламентариев настаивает на продлении сроков Brexit, если соглашения с ЕС не будет, а премьер настаивает, что Британия покинет Евросоюз в срок, то есть 31 октября.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Британские парламентарии-противники "жесткого" Brexit опубликовали законопроект, требующий от главы правительства продлить срок Brexit в случае, если соглашения с Евросоюзом к 31 октября не будет, сообщает РИА Новости.

"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента", - написал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.

Законопроект будет внесен в парламент во вторник - в первый день работы после летних каникул.

"Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил парламентарий.

Эта неделя - по сути, последний шанс парламента повлиять на ситуацию и не допустить самого "жесткого" из всех вариантов Brexit. На следующей неделе деятельность парламента будет заморожена до середины октября по инициативе премьера Бориса Джонсона.

В свою очередь, Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против "бессмысленного", по его словам, откладывания Brexit.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK