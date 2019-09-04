Игорь Додон начал официальные встречи в Брюсселе

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел первые рабочие встречи в Брюсселе, где он находится с официальным визитом.

Глава молдавского государства вначале встретился с председателем комиссии Европейского Парламента по внешним связям Дэвидом Макаллистером.

"Подчеркнул, что приоритеты нынешней власти – это меры по стимулированию экономики, борьбе с коррупцией во всех областях и на всех уровнях, укреплению демократии и правового государства, - написал Игорь Додон в Facebook. - В то же время указал на необходимость восстановления имиджа страны и эффективной имплементации Соглашения об Ассоциации с ЕС".

Стороны обсудили углубление стратегического диалога с европейскими институтами с целью осуществления реформ, обязательства по которым взяла на себя Молдова. Игорь Додон поблагодарил европейских партнёров за поддержку процесса мирной передачи власти летом 2019 года.

Президент Молдовы сообщил об интересе нашей страны к сохранению и развитию неформального тройственного партнёрства между Европейским Союзом, Российской Федерацией и США в делах Республики Молдова.

Додон подтвердил свое намерение проводить взвешенную внешнюю политику, укреплять нейтралитет Республики Молдова, а также урегулировать приднестровский конфликт политическими методами.

В ходе встречи с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем были обсуждены различные аспекты национальной и региональной энергетической безопасности.

Президент отметил, что обеспечение нашей страны природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Республики Молдова, особенно когда речь заходит о спорах между Российской Федерацией и Украиной.

"Пояснил причины нашей обеспокоенности вопросом поставок газа в Молдову после 1 января 2020 года, учитывая, что срок действия контракта по транзиту через Украину истекает, а ситуация остается неясной для всех вовлечённых сторон", - написал Додон.

Он особо подчеркнул, что по территории Украины проходит транзит газа не только в Республику Молдова, но и в балканские страны, что означает риски для всего региона

Кроме того, глава государства проинформировал европейских партнёров о переговорах, которые он на днях провел с руководством ПАО «Газпром» по вопросу поставок российского природного газа в Молдову, а также по возможным сценариям развития событий в случае прекращения транзита через Украину.

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