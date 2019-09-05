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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Что будет с мигрантами в ноябре после Brexit — заявление Лондона

© REUTERS / POOL / Andrew Parsons
Политика
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Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (88)
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Жесткая позиция премьера Бориса Джонсона спровоцировала скандал и корректировку позиции кабинета министров Великобритании.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Заявление британского правительства, сделанное в прошлом месяце, о резкой отмене, сразу после Brexit, автоматического права граждан ЕС на жизнь и работу в Великобритании, вызвало скандал в СМИ и резкую реакцию правозащитных организаций.

"Свободное передвижение, которое существует в настоящее время, закончится 31 октября, когда Британия покинет Европейский Союз", - заявил в августе новый министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
© Sputnik / Алекс Макнотон
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Однако позже кабинет министров Великобритании скорректировал свою позицию на фоне заявлений общественных организаций о возможности массовых судебных исков от иммигрантов, сообщают СМИ стран Евросоюза.

Согласно новому заявлению британского правительства, гражданам стран ЕС будет предоставлен временный вид на жительство сроком на три года. 

Таким образом, согласно механизму регулирования временного проживания, граждане ЕС, которые прибудут в Великобританию до конца 2020 года, смогут оставаться в этой стране до декабря 2023 года.

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Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года с новым соглашением или без него.

Со своей стороны, Европейский союз отказался пересмотреть соглашение о Brexit и предупредил, что он введет пограничный контроль с Великобританией в случае, если Brexit произойдет без подписанного сторонами соглашения.

По заявлению главы МИД Румынии Теодора Мелешкану, в Великобритании постоянно проживают около 400 тысяч граждан Румынии.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (88)

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