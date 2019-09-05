Что будет с мигрантами в ноябре после Brexit — заявление Лондона

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Заявление британского правительства, сделанное в прошлом месяце, о резкой отмене, сразу после Brexit, автоматического права граждан ЕС на жизнь и работу в Великобритании, вызвало скандал в СМИ и резкую реакцию правозащитных организаций.

"Свободное передвижение, которое существует в настоящее время, закончится 31 октября, когда Британия покинет Европейский Союз", - заявил в августе новый министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Однако позже кабинет министров Великобритании скорректировал свою позицию на фоне заявлений общественных организаций о возможности массовых судебных исков от иммигрантов, сообщают СМИ стран Евросоюза.

Согласно новому заявлению британского правительства, гражданам стран ЕС будет предоставлен временный вид на жительство сроком на три года.

Таким образом, согласно механизму регулирования временного проживания, граждане ЕС, которые прибудут в Великобританию до конца 2020 года, смогут оставаться в этой стране до декабря 2023 года.

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Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года с новым соглашением или без него.

Со своей стороны, Европейский союз отказался пересмотреть соглашение о Brexit и предупредил, что он введет пограничный контроль с Великобританией в случае, если Brexit произойдет без подписанного сторонами соглашения.

По заявлению главы МИД Румынии Теодора Мелешкану, в Великобритании постоянно проживают около 400 тысяч граждан Румынии.

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