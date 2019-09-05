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Здание Еврокомиссии.

И с Россией дружить, и с ЕС не поссориться - что обсудили Додон и Хан

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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В рамках рабочей поездки в Брюссель президент Молдовы встретился с европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Глава государства Игорь Додон находится с рабочим визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями высшего эшелона европейского политического истеблишмента. 

На встрече с Йоханнесом Ханом президент Молдовы приветствовал  возобновление полноценного политического диалога между новой властью республики и Европейским Союзом.

"Это дает нам новые возможности для перезапуска и продвижения нашего сотрудничества по многим направлениям, особенно с целью имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил президент Молдовы на встрече. 

Стороны обсудили необходимость сохранения правящей коалиции, которая в ближайшее время приступит к реализации реформы юстиции и укреплению демократических институтов.

Также детально были затронуты вопросы внешнеполитической повестки Молдовы. Додон поблагодарил Хана за поддержку новой власти и отметил необходимость проведения взвешенной внешней политики с партнерами на Западе и Востоке, с учетом сохранения и укрепления принципа постоянного нейтралитета республики.

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Теги:
Брюссель, встреча, Йоханнес Хан, Игорь додон


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