И с Россией дружить, и с ЕС не поссориться - что обсудили Додон и Хан

В рамках рабочей поездки в Брюссель президент Молдовы встретился с европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Глава государства Игорь Додон находится с рабочим визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями высшего эшелона европейского политического истеблишмента.

На встрече с Йоханнесом Ханом президент Молдовы приветствовал возобновление полноценного политического диалога между новой властью республики и Европейским Союзом.

"Это дает нам новые возможности для перезапуска и продвижения нашего сотрудничества по многим направлениям, особенно с целью имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил президент Молдовы на встрече.

Стороны обсудили необходимость сохранения правящей коалиции, которая в ближайшее время приступит к реализации реформы юстиции и укреплению демократических институтов.

Также детально были затронуты вопросы внешнеполитической повестки Молдовы. Додон поблагодарил Хана за поддержку новой власти и отметил необходимость проведения взвешенной внешней политики с партнерами на Западе и Востоке, с учетом сохранения и укрепления принципа постоянного нейтралитета республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK