Рабочий визит: что обсудят Путин и Додон в Москве

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в субботу встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обсудят вопросы российско-молдавского сотрудничества.

"В Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который будет находиться в России с рабочим визитом. В рамках переговоров стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Ранее стало известно, что президенты обсудят газовый вопрос.

По мнению Додона, этот вопрос имеет принципиальное значение "в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона".

"Моя задача в качестве президента страны – сделать все для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду", - подчеркнул ранее Додон.

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Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

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