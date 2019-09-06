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Встреча Путина и Додона

Рабочий визит: что обсудят Путин и Додон в Москве

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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В субботу, 7 сентября, президенты Молдовы и России обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в субботу встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщила пресс-служба Кремля.

CC0 / Pixabay / stevepb
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Лидеры стран обсудят вопросы российско-молдавского сотрудничества.

"В Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который будет находиться в России с рабочим визитом. В рамках переговоров стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Ранее стало известно, что президенты обсудят газовый вопрос.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (справа) во время встречи в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Встречи в верхах: Додон обсудит с Путиным газовый вопрос

По мнению Додона, этот вопрос имеет принципиальное значение "в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона".

"Моя задача в качестве президента страны – сделать все для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду", - подчеркнул ранее Додон.

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Теги:
Владимир Путин, Игорь Додон


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