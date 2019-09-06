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ОСТРОВ ИТУРУП ПЕЙЗАЖ

Путин о Сталине и Южных Курилах - видео

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Свое отношение к вопросу принадлежности островов российский лидер высказал на Восточном экономическом форуме.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. В ходе дискуссии на ВЭФ директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько отметил, что в истории упомянуты различные даты, связанные со статусом и принадлежностью островов. Президент в ответ на это напомнил, что Россия исходит из того, что по итогам Второй мировой войны Курилы отошли Советскому Союзу.

​"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша (Иосиф Сталин. — Прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов", — сказал Путин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

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