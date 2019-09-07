15:56 07 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.91
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.71
Поиск

В списке отправленных Украиной на обмен в Москву есть гражданин Молдовы

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
242 0 0

Имя молдавского гражданина появилось в "списке Гаспаряна", который опубликовал российский журналист.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В списке граждан, которых Украина отправила на обмен в Москву, опубликованном российским журналистом, радиоведущим Арменом Гаспаряном, есть гражданин Молдовы.

КПП га границе
© Sputnik / Andrei Iglov
Россия - Украина: детали обмена удерживаемыми лицами

В "списке Гаспаряна" молдавский гражданин находится на 20-м месте: "...Мельничук Пётр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы", - написал журналист в своем телеграм-канале.

Sputnik Молдова следит за развитием событий и уточняет подробности.

Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, сегодня вылетел из украинского аэропорта "Борисполь" и прибыл в Москву.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время. В пятницу Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Россия - Украина: детали обмена удерживаемыми лицами
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "33 на 33" отложен
Обмен заключенными между Москвой и Киевом - лишь после указа Зеленского
Теги:
Россия, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ники Минаж
Королева эпатажа: самые эффектные, сексуальные и провокационные наряды Ники Минаж
300 метров над землей: канатоходец сорвался между башнями Москва- Сити
Летел с 300 метров: канатоходец сорвался между башнями Москва-Сити - видео
Сколько денег находится в обращении в Молдове
Структура нацвалюты в Молдове: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться