В списке отправленных Украиной на обмен в Москву есть гражданин Молдовы

Имя молдавского гражданина появилось в "списке Гаспаряна", который опубликовал российский журналист.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В списке граждан, которых Украина отправила на обмен в Москву, опубликованном российским журналистом, радиоведущим Арменом Гаспаряном, есть гражданин Молдовы.

В "списке Гаспаряна" молдавский гражданин находится на 20-м месте: "...Мельничук Пётр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы", - написал журналист в своем телеграм-канале.

Sputnik Молдова следит за развитием событий и уточняет подробности.

Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, сегодня вылетел из украинского аэропорта "Борисполь" и прибыл в Москву.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время. В пятницу Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.

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