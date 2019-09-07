Игорь Додон: договорились с Путиным, роста тарифов на газ не будет

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Главный для экономики страны вопрос, — цена на российский газ, — решился хорошим для потребителей и предприятий Молдовы результатом. Повышения тарифа газ не будет, и не исключено, что в будущем цена может снизиться.

Об итогах визита глава молдавского государства рассказал в Faceboook. Президенты России и Молдовы обсудили аспекты стратегического диалога между двумя странами, уделив особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова.

Тариф на газ для конечных потребителей не вырастет

"Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится", - написал в социальной сети Игорь Додон.

Президент Молдовы в разговоре с Владимиром Путиным выразил российскому руководству признательность за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок. "Благодаря этому объём поставок нашей продукции за последние месяцы существенно вырос", - отметил Игорь Додон.

В экономический блок повестки дня встречи вошла также тема проведения первого за три года заседания молдо-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Второго молдо-российского экономического форума. Оба мероприятия состоятся в сентябре в Кишиневе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам внешней политики

Кроме того, собеседники обсудили вопросы внутренней и внешней политики Республики Молдова. Игорь Додон рассказал президенту России об активизации контактов с представителями ключевых внешних партнеров нашей страны (РФ, ЕС и США), об итогах недавней встречи с руководством ЕС и НАТО в Брюсселе и о предстоящем выступлении на 74-й Генеральной Ассамблее ООН.

"Говоря о приднестровском урегулировании, подчеркнул необходимость объединения усилий всех участников переговорного формата 5+2 с целью нахождения приемлемой модели политического урегулирования приднестровской проблемы при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно-признанных границах", - написал президент Молдовы.

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