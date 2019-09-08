Путин рассказал, какие должны быть результаты выборов

Президент Россси Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму и ответил на вопросы журналистов.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин после того, как проголосовал на выборах в Мосгордуму, сказал московским журналистам, что важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", - цитрует Путина РИА Новости.

Он выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты.

Отвечая на вопрос корреспондентов, знает ли он лично того кандидата, за которого сегодня отдал свой голос, Путин признался, что не знает его, но надеется, "что это хороший, порядочный человек".

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России проходит единый день голосования.

Так, россияне выбирают депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов избирают в 16 субъектах. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, а в трех столицах регионов выбирают глав муниципальных образований.

На выборы в столичный парламент свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в столице проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера.

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