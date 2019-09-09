"Три балбеса": Трамп про однопартийцев, мечтающих о президентских выборах

Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих конкурентов на республиканских праймериз перед президентскими выборами 2020 года.

Бывший губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд в воскресенье стал третьим кандидатом от Республиканской партии, завившим о своем намерении составить конкуренцию Трампу в борьбе за президентское кресло. Первым в феврале этого года подобное намерение высказал бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд, вторым в августе стал бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш.

"Теперь, мужайтесь, он (Сэнфорд - ред.) вернулся и баллотируется на пост президента США. Три балбеса (Сэнфорд, Уэлд и Уолш, отсылка к американскому трио артистов водевиля 20 века - ред.), эти жуткие неудачники... попытают счастье!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

When the former Governor of the Great State of South Carolina, @MarkSanford, was reported missing, only to then say he was away hiking on the Appalachian Trail, then was found in Argentina with his Flaming Dancer friend, it sounded like his political career was over. It was,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2019 г.

​Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.

В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек, лидером среди которых уже несколько месяцев остается бывший вице-президент Джо Байден. Если ситуация не изменится по итогам предварительных партийных выборов, которые пройдут в феврале-июне 2020 года, то именно Байден будет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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